***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.03.2021 18:49
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.03.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.03.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 3.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 25.03.2021 tarih ve 15/500 sayılı kararı ile 3.000.000.000- TL olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi 3.000.000.000 TL.pdf
EK: 2 ISFIN Borçlanma Aracı Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921189
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|6,93
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|% 10,00
|
|PKENT
|2.775,10
|4.635.717
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|1.257.362
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|33.959.264
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|214.543.089
|% 9,97
|
|VAKKO
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|% -9,96
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|983.995.604
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|
|SASA
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|834.569.754
|% -2,25
|
|KRDMD
|6,59
|819.115.456
|% 2,01
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
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|1,19
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|% -1,65
|
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|% -2,12
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|Alış
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|%
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|Dolar
|8,0699
|8,0769
|% 1,73
|
|Euro
|9,5199
|9,5968
|% 2,58
|
|Sterlin
|11,1212
|11,1770
|% 2,38
|
|Frank
|8,5813
|8,6330
|% 2,10
|
|Riyal
|2,1500
|2,1608
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.732
|1.732
|4,96
|
|Altın Gr.
|450
|450
|9,85
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,01
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|Gümüş Gr.
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|6,52
|0,12
|
|B. Petrol
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