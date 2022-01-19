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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.01.2022 17:05
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.12.2021
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.01.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.12.2021 tarihli toplantısında, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz ana sözleşmesinin 29. maddesi gereğince 5.000.000.000.-TL'ye kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin, verilen yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 5.000.000.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995183


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