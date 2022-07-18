***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.07.2022 14:40
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.07.2022 tarihli toplantısında, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz ana sözleşmesinin 29. maddesi gereğince 5.000.000.000.-TL'ye kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin, verilen yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045823
BIST
14:582.439
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 56,55
|Açılış
|: 2.402
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|Önceki Kapanış
|: 2.382
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2.443
En Düşük
2.402
14:5817,4895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0896
|Açılış
|: 17,5250
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|Önceki Kapanış
|: 17,5200
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17,5132
En Düşük
17,2771
14:5817,7401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1887
|Açılış
|: 17,7500
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|Önceki Kapanış
|: 17,6500
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17,8209
En Düşük
17,4486
14:58964,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,40
|Açılış
|: 964,09
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|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler14:58
|RTALB
|9,24
|104.501.653
|% 10,00
|
|IMASM
|57,60
|14.250.953
|% 9,92
|
|KLRHO
|11,41
|62.068.520
|% 9,92
|
|BIZIM
|19,14
|43.189.680
|% 9,75
|
|GLRYH
|3,50
|56.738.714
|% 9,72
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,50
|6.678.393
|% -6,65
|
|GESAN
|48,08
|243.631.350
|% -6,55
|
|PINSU
|5,87
|39.479.531
|% -5,93
|
|SILVR
|20,80
|59.971.717
|% -5,63
|
|THYAO
|49,38
|2.711.793.764
|% 3,00
|
|EREGL
|27,12
|1.184.539.592
|% 4,47
|
|SISE
|20,50
|960.230.629
|% 0,79
|
|SASA
|41,02
|825.838.566
|% 3,43
|
|ODAS
|3,35
|614.539.246
|% 2,76
|
|ODAS
|3,35
|614.539.246
|% 2,76
|
|EKGYO
|2,98
|495.519.373
|% 1,02
|
|YKBNK
|4,35
|472.938.966
|% 4,07
|
|AKBNK
|8,26
|521.362.402
|% 4,42
|
|TSKB
|2,15
|126.973.311
|% 2,87
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4871
|17,4895
|% 0,51
|
|Euro
|17,7263
|17,7401
|% 1,08
|
|Sterlin
|20,8684
|20,9730
|% 1,39
|
|Frank
|17,8361
|17,9435
|% 0,44
|
|Riyal
|4,6436
|4,6669
|% 0,52
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|6,34
|
|Altın Gr.
|964
|964
|8,43
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.612
|7,00
|
|Tam
|6.566
|6.632
|-72,00
|
|Yarım
|3.190
|3.237
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.618
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,84
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,13
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,68
|