***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.08.2022 17:18
00.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.08.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.07.2022 tarihli toplantısında, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz ana sözleşmesinin 29. maddesi gereğince 5.000.000.000.-TL'ye kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin, verilen yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 5.000.000.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052418
BIST
17:372.760
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 36,57
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
17:3717,9564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0469
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
17:3718,2648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1095
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
17:371.026,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,03
|Açılış
|: 1.026,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler17:37
|OBASE
|13,97
|5.791.822
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|107.774.643
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.432.534
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|35.470.777
|% 9,97
|
|ASUZU
|297,00
|114.230.115
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|16.630.507
|% -9,84
|
|KRPLS
|7,49
|900.763.971
|% -9,32
|
|KZBGY
|42,64
|40.026.721
|% -8,46
|
|INTEM
|94,40
|35.076.930
|% -6,53
|
|THYAO
|57,35
|4.701.474.839
|% 3,71
|
|AKBNK
|9,55
|2.248.461.306
|% 4,83
|
|YKBNK
|5,32
|2.061.685.015
|% 5,14
|
|EKGYO
|3,53
|1.819.995.664
|% 9,29
|
|SISE
|23,56
|1.725.445.400
|% -0,84
|
|EKGYO
|3,53
|1.819.995.664
|% 9,29
|
|TSKB
|3,29
|1.615.786.463
|% 5,79
|
|YKBNK
|5,32
|2.061.685.015
|% 5,14
|
|ODAS
|4,02
|1.475.921.821
|% -2,43
|
|SKBNK
|2,21
|646.684.311
|% 9,95
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-15,27
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-5,72
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.875
|6.933
|-57,00
|
|Yarım
|3.350
|3.390
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.694
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,92
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,15
|
|B. Petrol
|95,55
|95,55
|1,43
|
Seans Raporu
17:37
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-
17:52EKGYO
Yüzde 8.98 oranında artışla 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 533, 878, 140 adet işlem
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17:51DAGHL
Yüzde 8.29 oranında artışla 26.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 207, 192 adet işlem
-
17:50MEPET
Yüzde 9.94 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 571, 265 adet işlem
-
17:49BTCIM
Yüzde 5.85 oranında artışla 27.52 lira fiyatla işlem gören hissede 850, 622 adet işlem
-
17:48XU100
Endeks 2, 762 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 43, 841.00 milyon TL de