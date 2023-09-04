***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.09.2023 13:57
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 7.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.08.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 7.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 31.08.2023 tarih ve 51/1038 sayılı kararı ile 7.000.000.000- TL olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK1 - Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Ek2 - İş Finansal Kiralama Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191253
BIST