***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.02.2023İhraç Tavanı Tutarı 7.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 14.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.08.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.08.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 7.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 31.08.2023 tarih ve 51/1038 sayılı kararı ile 7.000.000.000- TL olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 EK1 - Başvuru Formu.pdfEK: 2 Ek2 - İş Finansal Kiralama Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191253BIST