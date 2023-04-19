***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.04.2023 11:24
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 18.04.2023 tarihinde yayınladığı raporda, İş Finansal Kiralama A.Ş.'nin aşağıda yer verilen notlarını teyit etmiştir. İlgili notların mevcut görünümlerinde değişiklik olmamıştır.
Uzun Vadeli Yabancı Para B- /Negatif Görünüm seviyesini teyit etmiştir.
Uzun Vadeli Yerel Para B /Negatif Görünüm seviyesini teyit etmiştir.
Ulusal Uzun Vadeli Notu A+(tur) Negatif Görünüm seviyesini teyit etmiştir.
Kısa Vadeli Yabancı Para B seviyesini teyit etmiştir.
Kısa Vadeli Yerel Para B seviyesini teyit etmiştir.
Hissedar Destek Notu b- seviyesini teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139991
BIST
15:085.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -13,06
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.046
En Düşük
4.975
15:0819,4017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 20,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
15:0821,2968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0187
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
15:081.229,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -21,35
|Açılış
|: 1.229,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler15:06
|KOPOL
|39,40
|729.565.560
|% 9,99
|
|CVKMD
|168,90
|986.962.370
|% 9,96
|
|VKING
|35,98
|3.406.838
|% 9,76
|
|DZGYO
|3,68
|117.364.802
|% 8,55
|
|IPEKE
|33,16
|342.946.915
|% 7,04
|
|IMASM
|51,45
|261.363.199
|% -9,97
|
|AKMGY
|81,35
|13.243.384
|% -8,22
|
|DIRIT
|7,00
|542.563
|% -5,66
|
|ONCSM
|90,85
|47.262.944
|% -5,46
|
|SMART
|8,08
|43.332.813
|% -5,16
|
|KOZAL
|24,26
|3.321.442.674
|% 2,80
|
|THYAO
|134,20
|1.585.267.225
|% -1,47
|
|KOZAA
|48,22
|1.373.047.414
|% 3,65
|
|GSRAY
|9,74
|995.689.018
|% 4,73
|
|CVKMD
|168,90
|986.962.370
|% 9,96
|
|KOZAL
|24,26
|3.321.442.674
|% 2,80
|
|GSRAY
|9,74
|995.689.018
|% 4,73
|
|EKGYO
|6,69
|461.110.816
|% -0,30
|
|YKBNK
|10,18
|472.543.894
|% -0,68
|
|ISCTR
|11,87
|528.045.737
|% -1,17
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3971
|19,4009
|% 0,00
|
|Euro
|21,2583
|21,2875
|% 0,04
|
|Sterlin
|23,9934
|24,1138
|% -0,16
|
|Frank
|21,4894
|21,6188
|% -0,30
|
|Riyal
|5,1581
|5,1839
|% 0,03
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-33,30
|
|Altın Gr.
|1.229
|1.229
|-21,42
|
|Cumhuriyet
|8.892
|9.027
|61,00
|
|Tam
|8.921
|9.078
|28,00
|
|Yarım
|4.357
|4.444
|13,00
|
|Çeyrek
|2.179
|2.229
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,75
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,43
|-0,28
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|-1,69
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:21SMART
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 280, 728 adet işlem
-
15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 05 kaybederek (% -0.29 ) 5, 521
-
15:20XU100
Endeks 5, 007 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 23, 568.00 milyon TL de
-
15:19BURVA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 36.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 117, 389 adet işlem
-
15:18IMASM
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 51.45 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 041, 194 adet işlem