***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi02/11/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi02/11/2022Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaNot geçerlilik başlangıç tarihi henüz belirlenmediğinden, bir önceki bildirimimizde sehven girilen tarih bilgisi silinmiştir.Şirketimiz, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin kurumsal yönetim derecelendirme çalışmalarının yürütülmesine ilişkin olarak, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. ile 02.11.2020 tarihinde, 2 yıl süreli kurumsal yönetim derecelendirme sözleşmesi imzalamıştır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885460BIST