***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
02.11.2022 15:58
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
02/11/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
02/11/2024
Açıklama
Şirketimiz, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin kurumsal yönetim derecelendirme çalışmalarının yürütülmesine ilişkin olarak, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. ile 02.11.2022 tarihinde, 2 yıl süreli kurumsal yönetim derecelendirme sözleşmesi imzalamıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076267
BIST
16:054.083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 28,64
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
16:0518,6203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0342
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
16:0518,4675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1083
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4688
En Düşük
18,2949
16:05991,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,22
|Açılış
|: 991,46
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler16:03
|VAKKO
|37,26
|13.948.318
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|146.229.565
|% 9,92
|
|KERVN
|0,79
|2.924.509
|% 9,72
|
|ATSYH
|142,00
|6.499.673
|% 8,90
|
|NUHCM
|95,90
|47.694.573
|% 8,73
|
|ERBOS
|160,90
|239.119.841
|% -6,99
|
|YAPRK
|49,50
|36.106.445
|% -5,53
|
|PAMEL
|142,60
|50.057.731
|% -4,62
|
|KRGYO
|8,30
|102.413.480
|% -4,49
|
|YONGA
|31,52
|231.159
|% -4,37
|
|ASELS
|35,14
|4.812.105.359
|% 5,40
|
|THYAO
|101,20
|4.344.298.575
|% -1,17
|
|SASA
|126,50
|2.661.910.138
|% -3,80
|
|TUPRS
|398,10
|1.835.514.610
|% 2,08
|
|ODAS
|8,49
|1.772.821.088
|% 8,29
|
|EKGYO
|4,57
|1.331.749.603
|% 1,33
|
|TSKB
|3,12
|718.563.278
|% 5,05
|
|SKBNK
|2,04
|453.632.932
|% 2,00
|
|ODAS
|8,49
|1.772.821.088
|% 8,29
|
|ISCTR
|9,23
|1.299.237.783
|% -1,60
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6166
|18,6214
|% 0,19
|
|Euro
|18,4521
|18,4666
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,3674
|21,4746
|% 0,38
|
|Frank
|18,6435
|18,7558
|% 0,67
|
|Riyal
|4,9399
|4,9647
|% 0,13
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|8,86
|
|Altın Gr.
|992
|992
|6,64
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.743
|54,00
|
|Tam
|6.674
|6.727
|32,00
|
|Yarım
|3.252
|3.289
|16,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|0,11
|
|B. Petrol
|94,68
|94,68
|0,03
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:18TUREX
Yüzde 7.10 oranında artışla 18.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 947, 439 adet işlem
-
16:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TTKOM, AKSEN
-
16:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 12 artarak (% 0.73 ) 3, 595
-
16:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, ERCB, MNDTR, VAKKO, AFYON, NTGAZ
-
16:17
IHLAS, NUHCM, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında