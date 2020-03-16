***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19.02.2020 tarihinde kamuya açıklandığı üzere Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin corona virüs kaynaklı bir erteleme olmadığını ve Genel Kurul Toplantısının 24.03.2020 tarihinde yapılacağını duyurur, diğer taraftan fiziken katılım sağlamak isteyen yatırımcılarımızın elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılım sağlanması yönünde bir tercihte bulunabileceklerini hatırlatırız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829493BIST