***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2020 18:09
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.02.2020 tarihinde kamuya açıklandığı üzere Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin corona virüs kaynaklı bir erteleme olmadığını ve Genel Kurul Toplantısının 24.03.2020 tarihinde yapılacağını duyurur, diğer taraftan fiziken katılım sağlamak isteyen yatırımcılarımızın elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılım sağlanması yönünde bir tercihte bulunabileceklerini hatırlatırız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829493
BIST
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: -8,07%
|| -7.716,88
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
18:056,4371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,1076
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4383
En Düşük
6,2780
18:057,1817
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,1487
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1835
En Düşük
6,9931
18:05311,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,30
|Açılış
|: 311,09
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,00
|103.056.585
|% 9,89
|
|BMELK
|1,18
|290.341
|% 7,27
|
|KUYAS
|1,10
|13.241.264
|% 3,77
|
|IHGZT
|4,00
|128.896
|% 3,36
|
|YAPRK
|6,10
|1.038.847
|% 0,49
|
|VESTL
|8,91
|29.384.922
|% -10,00
|
|SODA
|4,50
|51.195.969
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|8.353.840
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|31.705.959
|% -10,00
|
|DYOBY
|3,06
|5.915.637
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|780.339.145
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.974.733
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,13
|102.566.090
|% -5,83
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8375
|7,8768
|% 1,16
|
|Frank
|6,7714
|6,8121
|% 2,19
|
|Riyal
|1,7078
|1,7163
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.498
|1.498
|-31,67
|
|Altın Gr.
|313
|313
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,81
|12,85
|-1,90
|
|Gümüş Gr.
|2,71
|2,72
|-0,29
|
|B. Petrol
|29,85
|29,85
|-4,00
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