***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,"Sürdürülebilirlik Projesi" kapsamında oluşturulan Sürdürülebilirlik Politikası ve Çevresel ve Sosyal Etki Politikası' nın Ek'teki şekilleriyle onaylanmasına ve ilgili mevzuat uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943991BIST