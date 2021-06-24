***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2021 17:26
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
"Sürdürülebilirlik Projesi" kapsamında oluşturulan Sürdürülebilirlik Politikası ve Çevresel ve Sosyal Etki Politikası' nın Ek'teki şekilleriyle onaylanmasına ve ilgili mevzuat uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943991
BIST
17:581.410
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BIST En Aktif Hisseler17:58
|SAMAT
|6,49
|28.956.748
|% 10,00
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|DMSAS
|7,81
|100.281.795
|% 10,00
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|DENGE
|3,41
|341.927
|% 10,00
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|CASA
|130,90
|18.740.057
|% 10,00
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|BAGFS
|17,49
|2.134.014
|% 10,00
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|CEOEM
|13,49
|148.559.844
|% -9,95
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|FLAP
|2,55
|27.285.691
|% -6,25
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|EUHOL
|3,23
|9.019.017
|% -6,10
|
|SNKRN
|29,10
|381.775
|% -5,83
|
|TSGYO
|3,19
|21.485.982
|% -5,62
|
|THYAO
|14,61
|959.094.500
|% 0,34
|
|GARAN
|8,35
|950.151.376
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,24
|611.385.772
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,12
|583.836.457
|% 0,47
|
|KRDMD
|6,71
|566.230.041
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,12
|583.836.457
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,24
|611.385.772
|% 2,75
|
|GARAN
|8,35
|950.151.376
|% 0,97
|
|KRDMD
|6,71
|566.230.041
|% 0,90
|
|HALKB
|5,26
|440.832.195
|% 0,57
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|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7030
|8,7063
|% 0,77
|
|Euro
|10,3970
|10,4046
|% 0,91
|
|Sterlin
|12,0562
|12,1167
|% 0,23
|
|Frank
|9,4321
|9,4889
|% 0,65
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|Riyal
|2,3141
|2,3257
|% 0,75
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.781
|1.781
|2,16
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|Altın Gr.
|497
|497
|3,02
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|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,16
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|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,08
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|B. Petrol
|75,39
|75,39
|0,20
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