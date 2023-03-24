***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2023 17:45
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu doğrultusunda, Sn. Prof.Dr. Selim Yazıcı, Sn. Dr. A.Botan Berker ve Sn. M. Coşkun Cangöz' ün, 28 Mart 2023 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olarak sunulmalarına karar verilmiştir. Sn. Prof.Dr. Selim Yazıcı, Sn. Dr. A.Botan Berker ve Sn. M. Coşkun Cangöz' ün özgeçmişleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127870
BIST
18:055.032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -30,01
|Açılış
|: 5.079
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|Önceki Kapanış
|: 5.062
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5.117
En Düşük
5.000
18:0519,0766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
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19,2700
En Düşük
19,0024
18:0520,5507
En Yüksek
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|: -0,39%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 20,9700
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|Açılış
|: 1.217,05
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|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
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1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|9,13
|24.848.205
|% 10,00
|
|SANEL
|15,97
|14.243.199
|% 9,99
|
|BVSAN
|66,10
|513.606.545
|% 9,98
|
|AKFYE
|19,06
|57.644.016
|% 9,98
|
|GOKNR
|24,48
|2.045.780.230
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|72.632.243
|% -10,00
|
|POLTK
|1.925,30
|27.454.766
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|447.338.819
|% -9,95
|
|IZINV
|23,12
|38.833.640
|% -8,98
|
|KUVVA
|44,00
|1.110.907
|% -7,56
|
|ASTOR
|63,90
|6.624.763.399
|% 2,49
|
|EREGL
|37,10
|4.685.264.970
|% 0,00
|
|THYAO
|128,40
|3.345.060.811
|% -0,77
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|KATMR
|1,36
|416.053.016
|% 3,82
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
|
|EKGYO
|6,90
|1.138.819.696
|% -1,15
|
|YKBNK
|10,29
|1.584.513.774
|% -2,83
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0628
|19,0766
|% 0,27
|
|Euro
|20,5286
|20,5507
|% -0,39
|
|Sterlin
|23,2399
|23,3565
|% -0,32
|
|Frank
|20,6923
|20,8169
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0608
|5,0861
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-8,28
|
|Altın Gr.
|1.217
|1.217
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|8.255
|8.380
|79,00
|
|Tam
|8.231
|8.335
|-4,00
|
|Yarım
|4.035
|4.079
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.039
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|0,06
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|-1,44
|