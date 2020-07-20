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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.07.2020 14:48
GÜNCEL HABERLER



***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFISFN72028 ISIN kodlu bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.560.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN72028
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 21.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
İhraç Fiyatı 0,97406
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.07.2020
Kayıt Tarihi 17.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 75.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen TRFISFN72028 ISIN kodlu, 75.000.000 TL nominal tutarlı 20.07.2020 vade tarihli bononun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860442


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KENT 1.510,40 18.379.484 % 10,00  
PKENT 445,50 997.475 % 10,00  
MERIT 33,88 326.872 % 10,00  
BERA 7,93 8.823.798 % 9,99  
BFREN 606,50 3.417.628 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6341 8,6774 % 0,50  
Frank 7,2762 7,3200 % 0,01  
Riyal 1,8232 1,8324 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.816 5,79  
Altın Gr. 400 400 1,35  
Cumhuriyet 2.598 2.620 20,60  
Tam 2.676 2.688 21,20  
Yarım 1.299 1.315 10,40  
Çeyrek 651 658 5,20  
Gümüş.Ons 19,66 19,69 0,35  
Gümüş Gr. 4,33 4,34 0,07  
B. Petrol 42,91 42,91 -0,23  
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