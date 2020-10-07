***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.10.2020 16:04
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN12123 ISIN kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 111
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN12123
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 175.000.000
İhraç Fiyatı 0,96113
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 175.000.000.- TL nominal değerli, 111 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879148
BIST
15:561.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
15:567,8700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0722
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
15:569,2681
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1160
|Açılış
|: 9,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
15:56478,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 7,40
|Açılış
|: 478,22
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler15:56
|YGYO
|1,10
|180.465.111
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.334.486
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.325.805
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.838.179
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.341.622.730
|% -1,41
|
|ODAS
|3,38
|1.189.213.321
|% 3,36
|
|ASELS
|18,57
|796.595.646
|% 0,16
|
|SISE
|6,82
|610.576.760
|% -0,44
|
|PETKM
|4,37
|546.461.364
|% 1,63
|
|ODAS
|3,38
|1.189.213.321
|% 3,36
|
|GARAN
|7,01
|1.341.622.730
|% -1,41
|
|YGYO
|1,10
|180.465.111
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|454.956.156
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,93
|305.911.514
|% 4,89
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8659
|7,8700
|% 0,93
|
|Euro
|9,2612
|9,2681
|% 1,27
|
|Sterlin
|10,1206
|10,1714
|% 1,14
|
|Frank
|8,5570
|8,6086
|% 1,16
|
|Riyal
|2,0925
|2,1030
|% 0,98
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|9,92
|
|Altın Gr.
|479
|479
|7,93
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|0,00
|
|Tam
|3.152
|3.231
|4,84
|
|Yarım
|1.524
|1.563
|2,34
|
|Çeyrek
|764
|781
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,24
|
|B. Petrol
|42,14
|42,14
|-0,51
|
Seans Raporu
15:56
daha fazla
-
16:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 24 kaybederek (% -0.31 ) 1, 051
-
16:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, UZERB, TSGYO, PRKAB, COSMO, BALAT, VANGD, YYAPI, AVHOL, EGCYO
-
16:11
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, KSTUR, MRSHL, ROYAL, TKURU, TACTR, MERIT, BMELK
-
16:11
OSTIM, TKNSA, KATMR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:11
KSTUR, MRSHL, TACTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında