***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFISFNE2128 ISIN kodlu bononun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 01.10.2021Vade (Gün Sayısı) 182Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFISFNE2128Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 02.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.000.000İhraç Fiyatı 0,91221Kupon Sayısı 0Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen TRFISFNE2128 ISIN kodlu, 110.000.000 TL nominal tutarlı 01.10.2021 vade tarihli bononun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966097BIST