***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.02.2022 16:18
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN62219 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 120
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN62219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 14.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,9434
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 100.000.000.- TL nominal değerli, 120 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001529
BIST
18:052.002
En Yüksek
|Değişim
|: -2,39%
|| -49,11
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.027
En Düşük
1.971
18:0513,5829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0093
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6086
En Düşük
13,5789
18:0515,3400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0400
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,3600
En Düşük
15,3100
18:05818,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 10,52
|Açılış
|: 818,52
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
819,84
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|4,42
|71.712
|% 23,46
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|9.019.260
|% 9,99
|
|INVEO
|32,48
|217.811.592
|% 9,95
|
|AYDEM
|7,19
|131.611.829
|% 9,94
|
|ORCAY
|27,42
|168.166.034
|% -9,98
|
|KAPLM
|55,60
|7.590.787
|% -9,96
|
|DESA
|9,95
|22.137.355
|% -9,87
|
|INTEM
|101,00
|38.088.547
|% -9,74
|
|AVOD
|3,63
|28.641.517
|% -9,48
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% -3,44
|
|ASELS
|21,84
|2.158.798.361
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% -0,49
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% -4,00
|
|EREGL
|27,94
|1.755.369.953
|% -3,92
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,26
|656.832.340
|% -2,59
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% -3,44
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% -4,00
|
|MOBTL
|2,03
|279.289.659
|% 5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5787
|13,5801
|% -0,09
|
|Euro
|15,3604
|15,3992
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,3342
|18,4261
|% 0,50
|
|Frank
|14,6259
|14,7140
|% 0,57
|
|Riyal
|3,6124
|3,6305
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|-0,57
|
|Altın Gr.
|818
|819
|10,36
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|0,01
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, ASELS, YKBNK
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