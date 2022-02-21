***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.02.2022 13:13
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN82217 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 179
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN82217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 0,9193
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 20.000.000.- TL nominal değerli, 179 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003105
BIST
14:272.040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 7,14
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.038
14:2713,6348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0130
|Açılış
|: 13,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
14:2715,4832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0180
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
14:27831,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,02
|Açılış
|: 831,45
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler14:27
|LKMNH
|14,63
|33.078.791
|% 10,00
|
|DERHL
|5,72
|20.588.417
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|302.920.791
|% 9,99
|
|MERIT
|37,14
|23.908.122
|% 9,95
|
|AVHOL
|6,18
|11.175.688
|% 7,67
|
|CEOEM
|15,31
|16.866.534
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.017.113
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|UZERB
|56,10
|2.113.309
|% -8,33
|
|THYAO
|29,44
|2.751.048.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|11,75
|726.057.608
|% 0,09
|
|YKBNK
|4,05
|628.539.817
|% 0,50
|
|GARAN
|11,84
|561.016.613
|% 0,00
|
|FROTO
|270,10
|518.921.080
|% 1,96
|
|YKBNK
|4,05
|628.539.817
|% 0,50
|
|ODAS
|1,35
|135.672.205
|% -0,74
|
|THYAO
|29,44
|2.751.048.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|11,75
|726.057.608
|% 0,09
|
|EKGYO
|2,32
|122.852.481
|% -0,43
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6317
|13,6390
|% -0,06
|
|Euro
|15,4717
|15,4840
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,5163
|18,6092
|% 0,08
|
|Frank
|14,8119
|14,9011
|% 0,39
|
|Riyal
|3,6226
|3,6408
|% -0,10
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-0,03
|
|Altın Gr.
|831
|831
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|5.531
|5.614
|-9,00
|
|Tam
|5.503
|5.640
|-11,54
|
|Yarım
|2.660
|2.728
|-5,58
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,79
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|91,24
|91,24
|-0,15
|