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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.02.2022 13:13
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFISFN82217 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 179
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN82217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 0,9193
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 20.000.000.- TL nominal değerli, 179 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003105


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LKMNH 14,63 33.078.791 % 10,00  
DERHL 5,72 20.588.417 % 10,00  
OTKAR 455,90 302.920.791 % 9,99  
MERIT 37,14 23.908.122 % 9,95  
AVHOL 6,18 11.175.688 % 7,67  
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Dolar 13,6317 13,6390 % -0,06  
Euro 15,4717 15,4840 % 0,12  
Sterlin 18,5163 18,6092 % 0,08  
Frank 14,8119 14,9011 % 0,39  
Riyal 3,6226 3,6408 % -0,10  
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14:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.897 -0,03  
Altın Gr. 831 831 -1,20  
Cumhuriyet 5.531 5.614 -9,00  
Tam 5.503 5.640 -11,54  
Yarım 2.660 2.728 -5,58  
Çeyrek 1.334 1.364 -2,79  
Gümüş.Ons 23,78 23,82 -0,12  
Gümüş Gr. 10,42 10,44 -0,07  
B. Petrol 91,24 91,24 -0,15  
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