***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.03.2022 15:09
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN72226 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 125
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN72226
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 01.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
İhraç Fiyatı 0,94072
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 250.000.000.- TL nominal değerli, 125 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005748
BIST
15:231.956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 10,17
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
15:2313,9017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0571
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
15:2315,5766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
15:23860,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 9,64
|Açılış
|: 860,22
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler15:21
|HUBVC
|9,13
|3.156.131
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|187.232.255
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|489.518
|% 9,97
|
|KARYE
|17,28
|58.236.594
|% -9,95
|
|PKENT
|358,20
|12.325.763
|% -6,13
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|BTCIM
|14,08
|13.700.412
|% -4,86
|
|AKFGY
|3,91
|36.443.057
|% -4,63
|
|THYAO
|24,90
|3.137.133.586
|% -2,81
|
|GARAN
|11,52
|2.499.781.072
|% 3,97
|
|EREGL
|32,30
|2.323.969.525
|% 3,93
|
|KRDMD
|11,87
|1.766.978.306
|% 1,19
|
|YKBNK
|3,63
|1.617.471.311
|% 1,40
|
|YKBNK
|3,63
|1.617.471.311
|% 1,40
|
|GARAN
|11,52
|2.499.781.072
|% 3,97
|
|AKBNK
|7,03
|1.109.572.077
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,87
|1.766.978.306
|% 1,19
|
|HUNER
|2,85
|413.105.966
|% 0,35
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9102
|13,9167
|% 0,52
|
|Euro
|15,5578
|15,5963
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,6074
|18,7007
|% 0,40
|
|Frank
|15,1191
|15,2102
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6995
|3,7181
|% 0,46
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|12,15
|
|Altın Gr.
|860
|860
|9,20
|
|Cumhuriyet
|5.712
|5.798
|53,00
|
|Tam
|5.677
|5.821
|45,82
|
|Yarım
|2.744
|2.816
|22,17
|
|Çeyrek
|1.376
|1.408
|11,08
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,64
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|0,12
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,31
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 51 artarak (% 0.21 ) 2, 191
-
15:34
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, AKBNK
-
15:34XU100
Endeks 1, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 23, 008.00 milyon TL de
-
15:33KARTN
Yüzde 5.17 oranında artışla 46.80 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 618 adet işlem
-
15:31KONKA
Yüzde 9.92 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 616, 256 adet işlem