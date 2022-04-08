***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.04.2022 16:19
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN72259 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 103
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN72259
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 08.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 0,95064
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 200.000.000.- TL nominal değerli, 103 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018243
BIST
17:132.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 36,46
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:1314,7546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0176
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:1316,0281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0204
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:13924,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,14
|Açılış
|: 924,09
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,36
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:11
|GZNMI
|41,36
|28.464.974
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.783.929
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.069.369
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,66
|17.237.554
|% -6,80
|
|ULUSE
|158,90
|33.264.446
|% -5,42
|
|SAMAT
|6,96
|19.304.189
|% -4,40
|
|GARAN
|13,22
|4.835.230.960
|% 4,84
|
|ASELS
|27,96
|3.540.929.829
|% 7,13
|
|THYAO
|35,32
|2.900.283.335
|% -0,84
|
|KARSN
|5,93
|1.689.359.766
|% 3,85
|
|AKBNK
|8,38
|1.679.523.271
|% 4,23
|
|EKGYO
|2,62
|1.257.162.831
|% 2,34
|
|GARAN
|13,22
|4.835.230.960
|% 4,84
|
|ODAS
|2,21
|779.512.039
|% 4,74
|
|YKBNK
|4,57
|1.570.380.184
|% 4,10
|
|KARSN
|5,93
|1.689.359.766
|% 3,85
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7553
|14,7595
|% 0,15
|
|Euro
|16,0178
|16,0317
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,1239
|19,2198
|% -0,41
|
|Frank
|15,6974
|15,7920
|% -0,07
|
|Riyal
|3,9235
|3,9432
|% 0,20
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|13,57
|
|Altın Gr.
|921
|921
|5,79
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,20
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26MZHLD
Yüzde 9.99 oranında artışla 34.12 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 522 adet işlem
-
17:25ASELS
Yüzde 7.05 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 474, 533 adet işlem
-
17:24KLGYO
Yüzde 4.76 oranında artışla 1.10 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 957, 363 adet işlem
-
17:23XU100
Endeks 2, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 40, 903.00 milyon TL de
-
17:23YYAPI
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 207, 776 adet işlem