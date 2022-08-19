***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFISFN82217 ISIN kodlu bononun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 03.02.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 19.08.2022Vade (Gün Sayısı) 179Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 8,78Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,72Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISFN82217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.02.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 21.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000İhraç Fiyatı 0,9193Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 19.08.2022Kayıt Tarihi 18.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen TRFISFN82217 ISIN kodlu, 20.000.000 TL nominal tutarlı 19.08.2022 vade tarihli bononun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057153BIST