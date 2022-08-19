***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFISFNK2211 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıDüzeltme Nedeni Borsada İşlem Görülme Durumu ve Notun Verilme Tarihi güncellenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 03.02.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.11.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,61Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,47Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISFNK2211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.02.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 15.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000İhraç Fiyatı 0,94688Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.11.2022Kayıt Tarihi 11.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 400.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?FITCH RATINGS A+(tur) 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 400.000.000.- TL nominal değerli, 91 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057164BIST