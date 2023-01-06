***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.01.2023 14:35
26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen TRFISFN12354 ISIN kodlu, 68.000.000 TL nominal tutarlı 06.01.2023 vade tarihli bononun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095127
BIST
15:195.214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 97,65
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
15:1918,7690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
15:1919,6994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0650
|Açılış
|: 19,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
15:191.108,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.108,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler15:17
|BRKVY
|28,82
|40.401.249
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.190.262
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|TERA
|25,64
|193.544.252
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|194.701.427
|% -10,00
|
|MARTI
|5,03
|103.858.635
|% -8,21
|
|ULUSE
|185,90
|42.992.485
|% -8,20
|
|ADEL
|126,40
|90.784.642
|% -7,80
|
|THYAO
|138,70
|7.840.797.565
|% 2,59
|
|EREGL
|40,00
|6.669.205.751
|% -0,20
|
|ASELS
|61,00
|6.279.151.982
|% 3,57
|
|EKGYO
|9,05
|3.951.582.008
|% 6,72
|
|KRDMD
|18,16
|3.474.485.472
|% 0,89
|
|EKGYO
|9,05
|3.951.582.008
|% 6,72
|
|YKBNK
|10,59
|2.371.876.915
|% 1,05
|
|SKBNK
|2,82
|555.961.419
|% 3,30
|
|KRDMD
|18,16
|3.474.485.472
|% 0,89
|
|EREGL
|40,00
|6.669.205.751
|% -0,20
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7615
|18,7690
|% 0,03
|
|Euro
|19,6830
|19,6994
|% -0,33
|
|Sterlin
|22,1689
|22,2801
|% -0,54
|
|Frank
|19,8665
|19,9862
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9771
|5,0021
|% 0,00
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|2,84
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.108
|1,59
|
|Cumhuriyet
|7.493
|7.606
|7,00
|
|Tam
|7.528
|7.586
|-2,00
|
|Yarım
|3.645
|3.708
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.828
|1.854
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,16
|0,13
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|-0,08
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:32HKTM
Yüzde 9.99 oranında artışla 61.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 038, 153 adet işlem
-
15:31ALBRK
Yüzde 9.15 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 460, 278 adet işlem
-
15:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 25 artarak (% 1.89 ) 5, 665
-
15:30XU100
Endeks 5, 206 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 76 üstünde . İşlem hacmi 87, 117.00 milyon TL de
-
15:30PEGYO
Yüzde 7.00 oranında artışla 5.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 397, 689 adet işlem