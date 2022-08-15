***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.08.2022 16:44
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
UYGAR ŞAFAK ÖĞÜN GENEL MÜDÜR Bankacı GENEL MÜDÜR FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SİBEL DOĞAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKTUR
NESLİHAN ORUÇ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir FİNANSAL YÖNETİM MÜDÜRÜ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKTUR
HASAN KETENCİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKTUR
CEVAT BUĞRA ÇİLİNGİR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bankacı GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKTUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055485
BIST
17:592.856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -7,99
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
17:5917,9684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0363
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
17:5918,3070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0939
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2938
17:591.027,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -11,50
|Açılış
|: 1.027,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.312.066
|% 9,97
|
|ARASE
|105,50
|113.757.631
|% 9,95
|
|GARFA
|16,25
|7.985.842
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|547.531.558
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.297.665
|% -9,96
|
|INTEM
|81,00
|5.661.342
|% -7,48
|
|VKFYO
|5,92
|22.306.116
|% -6,92
|
|SMRTG
|32,26
|121.561.994
|% -5,17
|
|THYAO
|63,40
|5.033.957.496
|% 1,60
|
|AKBNK
|10,21
|1.843.025.091
|% 2,10
|
|GSRAY
|6,71
|1.707.776.234
|% 1,98
|
|ODAS
|4,44
|1.666.758.172
|% 9,90
|
|GARAN
|18,27
|1.584.836.506
|% 2,93
|
|ODAS
|4,44
|1.666.758.172
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,53
|1.279.506.661
|% -0,28
|
|YKBNK
|5,48
|1.528.218.339
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,71
|1.707.776.234
|% 1,98
|
|DOHOL
|4,41
|1.040.587.420
|% -4,75
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9609
|17,9642
|% 0,18
|
|Euro
|18,2945
|18,3088
|% -0,50
|
|Sterlin
|21,6352
|21,7437
|% -0,27
|
|Frank
|18,9546
|19,0688
|% -0,09
|
|Riyal
|4,7692
|4,7931
|% 0,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-23,30
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-13,06
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.888
|6.948
|-44,00
|
|Yarım
|3.356
|3.397
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.698
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,23
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,37
|
|B. Petrol
|94,27
|94,27
|-3,88
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem