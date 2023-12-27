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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.12.2023 15:22
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MALİ KURULUŞLAR/ARACI KURUMLAR 1500000000 36486385 TRY 2,43 İŞTİRAK
EFES VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ 130000000 3714286 TRY 2,857143 İŞTİRAK
İŞ FAKTORİNG A.Ş. FİNANSMAN HİZMETLERİ 150000000 117346872 TRY 78,23 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229701


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BIST En Aktif Hisseler15:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIATK 31,68 343.474.836 % 10,00  
BAYRK 15,40 26.539.873 % 10,00  
DIRIT 9,46 670.837 % 10,00  
QNBFL 764,50 4.437.818 % 10,00  
TARKM 490,25 438.598.665 % 9,98  
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15:56 Alış Satış %  
Dolar 29,4001 29,4048 % 0,45  
Euro 32,5499 32,5624 % 0,69  
Sterlin 37,3218 37,5090 % 0,97  
Frank 34,3071 34,5138 % 0,90  
Riyal 7,8160 7,8552 % 0,90  
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15:56 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,05 24,08 % 0,66  
Platin 976,38 978,37 % 0,66  
Paladyum 1.188,85 1.192,29 % 0,66  
Brent Pet. 80,36 80,36 % 0,66  
Altın Ons 2.065,36 2.065,68 % 0,66  
Seans Raporu 15:56
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