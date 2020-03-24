***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.03.2020 18:06
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 Mart 2020 tarihinde toplanan Şirketimiz Yönetim Kurulunda alınan karar gereğince Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenler arasında yapılan görev dağılımı sonucunda,
· Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Murat BİLGİÇ'in seçilmesine,
· Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sn. O. Tufan KURBANOĞLU'nun seçilmesine,
· Yönetim Kurulu Başkanı, asgari bir Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür'den oluşan Kredi Komitesinin üyeliklerine Sn. Murat DEMİRCİOĞLU'nun seçilmesine,
· Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sn. Selim YAZICI, Sn. A. Botan BERKER ve Sn. M. Ertan TANRIYAKUL'un seçilmelerine,
· Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Sn. A. Botan BERKER ve Sn. Doruk YURTKURAN'ın seçilmelerine,
· Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Sn. Selim YAZICI, Sn. M. Ertan TANRIYAKUL ve Sn. Doruk YURTKURAN'ın seçilmelerine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831800
BIST
18:0589.286
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BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|4.892,80
|111.581
|% 10,00
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|KUYAS
|1,10
|7.309.267
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|11.484.540
|% 10,00
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|PNSUT
|10,12
|26.840.833
|% 10,00
|
|HALKS
|2,42
|100.429
|% 10,00
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|MTRYO
|5,03
|5.085.561
|% -6,51
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|TCELL
|13,30
|204.152.983
|% -0,67
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|MMCAS
|0,90
|11.521
|% 0,00
|
|ISATR
|380.383,00
|380.383
|% 0,00
|
|ISKUR
|251.555,00
|251.555
|% 0,00
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|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
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|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
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|ASELS
|22,84
|751.900.941
|% 9,81
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|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
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|HALKB
|4,97
|292.614.767
|% 6,65
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|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
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|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
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|EKGYO
|1,15
|127.934.359
|% 7,48
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
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|KRDMD
|1,94
|194.205.131
|% 7,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5831
|7,6212
|% 0,42
|
|Frank
|6,5614
|6,6009
|% -1,13
|
|Riyal
|1,7163
|1,7249
|% -1,49
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.628
|70,97
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|Altın Gr.
|335
|337
|8,85
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|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|14,00
|14,06
|0,75
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|Gümüş Gr.
|2,89
|2,91
|0,11
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|B. Petrol
|27,43
|27,43
|0,40
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