***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24 Mart 2020 tarihinde toplanan Şirketimiz Yönetim Kurulunda alınan karar gereğince Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenler arasında yapılan görev dağılımı sonucunda,· Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Murat BİLGİÇ'in seçilmesine,· Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sn. O. Tufan KURBANOĞLU'nun seçilmesine,· Yönetim Kurulu Başkanı, asgari bir Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür'den oluşan Kredi Komitesinin üyeliklerine Sn. Murat DEMİRCİOĞLU'nun seçilmesine,· Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sn. Selim YAZICI, Sn. A. Botan BERKER ve Sn. M. Ertan TANRIYAKUL'un seçilmelerine,· Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Sn. A. Botan BERKER ve Sn. Doruk YURTKURAN'ın seçilmelerine,· Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Sn. Selim YAZICI, Sn. M. Ertan TANRIYAKUL ve Sn. Doruk YURTKURAN'ın seçilmelerine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831800BIST