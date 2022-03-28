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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

28.03.2022 16:09
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

28 Mart 2022 tarihinde toplanan Şirketimiz Yönetim Kurulunda alınan karar gereğince Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenler arasında yapılan görev dağılımı sonucunda, 
Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Nevzat Burak SEYREK'in seçilmesine,  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sn. Necati ÇAĞLAR'ın seçilmesine,  Yönetim Kurulu Başkanı, asgari bir Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür'den oluşan Kredi Komitesinin üyeliklerine Sn. Necati ÇAĞLAR'ın seçilmesine,  Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sn. A. Botan BERKER, Sn. Selim YAZICI ve Sn. M. Coşkun CANGÖZ'ün seçilmelerine,  Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Sn. A. Botan BERKER, Sn. M. Coşkun CANGÖZ ve Sn. Serdar YÜCEL'in seçilmelerine,  Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Sn. Selim YAZICI, Sn. M. Coşkun CANGÖZ ve Sn. Serdar YÜCEL'in seçilmelerine,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013427


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