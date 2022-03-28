***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.03.2022 16:09
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
28 Mart 2022 tarihinde toplanan Şirketimiz Yönetim Kurulunda alınan karar gereğince Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenler arasında yapılan görev dağılımı sonucunda,
Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Nevzat Burak SEYREK'in seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sn. Necati ÇAĞLAR'ın seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkanı, asgari bir Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür'den oluşan Kredi Komitesinin üyeliklerine Sn. Necati ÇAĞLAR'ın seçilmesine, Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sn. A. Botan BERKER, Sn. Selim YAZICI ve Sn. M. Coşkun CANGÖZ'ün seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Sn. A. Botan BERKER, Sn. M. Coşkun CANGÖZ ve Sn. Serdar YÜCEL'in seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Sn. Selim YAZICI, Sn. M. Coşkun CANGÖZ ve Sn. Serdar YÜCEL'in seçilmelerine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013427
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|37,04
|82.018.868
|% 9,98
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|KENT
|213,00
|2.804.530
|% 9,96
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|SERVE
|18,22
|784.637
|% 9,96
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|ULUSE
|85,15
|843.240
|% 9,94
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|FRIGO
|3,33
|17.089.154
|% 9,90
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|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
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|ENSRI
|18,44
|201.049.042
|% -9,96
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|YONGA
|22,24
|219.815
|% -9,96
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|DZGYO
|2,73
|73.016.023
|% -9,90
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|KAPLM
|71,50
|45.073.338
|% -8,57
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|THYAO
|29,06
|4.025.123.676
|% 3,20
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|SASA
|60,40
|2.388.175.406
|% 0,67
|
|KARSN
|5,17
|1.536.622.969
|% 4,44
|
|EREGL
|32,70
|1.275.965.064
|% -1,51
|
|KRDMD
|15,19
|1.254.276.042
|% -0,72
|
|ODAS
|1,81
|907.252.158
|% 7,74
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|KARSN
|5,17
|1.536.622.969
|% 4,44
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|EKGYO
|2,35
|577.628.782
|% 3,07
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|THYAO
|29,06
|4.025.123.676
|% 3,20
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|YKBNK
|3,88
|488.777.954
|% -0,51
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8255
|14,8313
|% 0,00
|
|Euro
|16,2720
|16,2877
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,3388
|19,4358
|% -0,78
|
|Frank
|15,7927
|15,8878
|% -0,51
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|Riyal
|3,9386
|3,9583
|% -0,08
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-21,84
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|Altın Gr.
|925
|925
|-8,81
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|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
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|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,52
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|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|-0,23
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|B. Petrol
|109
|109
|-8,37
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Seans Raporu
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