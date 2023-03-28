***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28 Mart 2023 tarihinde toplanan Şirketimiz Yönetim Kurulunda alınan karar gereğince Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenler arasında yapılan görev dağılımı sonucunda,Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Nevzat Burak SEYREK'in seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sn. Necati ÇAĞLAR'ın seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkanı, asgari bir Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür'den oluşan Kredi Komitesinin üyeliklerine Sn. Necati ÇAĞLAR'ın seçilmesine, Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sn. A. Botan BERKER, Sn. Selim YAZICI ve Sn. M. Coşkun CANGÖZ'ün seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Sn. A. Botan BERKER, Sn. M. Coşkun CANGÖZ ve Sn. H. Serdar YÜCEL'in seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Sn. Selim YAZICI, Sn. M. Coşkun CANGÖZ ve Sn. H. Serdar YÜCEL'in seçilmelerine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128818BIST