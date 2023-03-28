***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.03.2023 18:21
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
28 Mart 2023 tarihinde toplanan Şirketimiz Yönetim Kurulunda alınan karar gereğince Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenler arasında yapılan görev dağılımı sonucunda,
Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Nevzat Burak SEYREK'in seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sn. Necati ÇAĞLAR'ın seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkanı, asgari bir Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür'den oluşan Kredi Komitesinin üyeliklerine Sn. Necati ÇAĞLAR'ın seçilmesine, Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sn. A. Botan BERKER, Sn. Selim YAZICI ve Sn. M. Coşkun CANGÖZ'ün seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Sn. A. Botan BERKER, Sn. M. Coşkun CANGÖZ ve Sn. H. Serdar YÜCEL'in seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Sn. Selim YAZICI, Sn. M. Coşkun CANGÖZ ve Sn. H. Serdar YÜCEL'in seçilmelerine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128818
BIST
17:594.811
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
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|LUKSK
|82,05
|27.142.209
|% 9,99
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
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|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
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|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
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|METUR
|4,68
|17.140.992
|% -10,00
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|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
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|EMKEL
|9,02
|48.707.118
|% -9,98
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|KRSTL
|9,39
|93.507.687
|% -9,97
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|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
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|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|EREGL
|35,80
|2.927.388.678
|% -4,23
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|THYAO
|119,40
|2.886.203.790
|% -4,71
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|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
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|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
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|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
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|EKGYO
|6,37
|1.099.609.838
|% -7,41
|
|YKBNK
|9,80
|1.494.138.038
|% -3,45
|
|IZMDC
|6,50
|800.938.278
|% 0,93
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,1043
|19,1189
|% 0,17
|
|Euro
|20,7292
|20,7379
|% 0,57
|
|Sterlin
|23,5164
|23,6344
|% 0,56
|
|Frank
|20,7000
|20,8247
|% -0,32
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|Riyal
|5,0721
|5,0976
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.968
|1.968
|11,50
|
|Altın Gr.
|1.209
|1.209
|8,37
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.192
|8.289
|48,00
|
|Yarım
|4.016
|4.056
|23,00
|
|Çeyrek
|2.008
|2.028
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|0,17
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|Gümüş Gr.
|14,26
|14,27
|0,09
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|B. Petrol
|78,36
|78,36
|0,60
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Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
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17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
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17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
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17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem