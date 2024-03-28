***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar gereğince Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenler arasında yapılan görev dağılımı sonucunda· Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ozan GÜRSOY'un seçilmesine,· Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sayın Banu ALTUN'un seçilmesine,· Yönetim Kurulu Başkanı, asgari bir Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür'den oluşan Kredi Komitesi Üyeliği'ne Sayın Banu ALTUN'un seçilmesine,· Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sayın M. Coşkun CANGÖZ, Sayın Sedat ŞARDAĞ ve Sayın İsmet GERGERLİ'nin seçilmelerine,· Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Sayın M. Coşkun CANGÖZ, Sayın İsmet GERGERLİ ve Sayın H. Serdar YÜCEL'in seçilmelerine,· Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Sayın Ömer KARAKUŞ, Sayın Sedat ŞARDAĞ ve Sayın H. Serdar YÜCEL'in seçilmelerinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263947BIST