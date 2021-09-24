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***ISFIN* *ISTVY* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

24.09.2021 17:39



***ISFIN******ISTVY******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ISTVY, VAKBN, ISFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. ISTVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFIVYS62221 25.000.000 24.09.2021 24.06.2022 28.09.2021
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFBA2143 295.323.136 24.09.2021 17.12.2021 28.09.2021
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN12214 200.000.000 24.09.2021 24.01.2022 28.09.2021


İlgili Şirketler [ISTVY, VAKBN, ISFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965198


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Yarım 1.584 1.625 18,01  
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