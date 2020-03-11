***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 15:36
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827045
BIST
15:4899.241
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -1.821,74
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.968
15:486,1947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0382
|Açılış
|: 6,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
15:487,0255
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0779
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
15:48331,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 5,03
|Açılış
|: 331,61
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
331,84
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,30
|41.521.750
|% 19,79
|
|ECILC
|3,97
|216.946.246
|% 19,22
|
|DEVA
|9,79
|143.779.343
|% 18,09
|
|SELEC
|7,17
|95.857.652
|% 16,59
|
|ECZYT
|10,50
|95.322.956
|% 14,25
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,94
|271.078.457
|% -17,40
|
|MRGYO
|0,82
|11.295.345
|% -16,33
|
|ATEKS
|9,30
|3.302.483
|% -15,30
|
|OYAYO
|4,78
|671.733
|% -14,95
|
|ASELS
|25,22
|837.274.428
|% -2,63
|
|THYAO
|9,48
|634.633.805
|% -4,91
|
|GARAN
|9,40
|387.567.597
|% 0,53
|
|TSPOR
|3,94
|271.078.457
|% -17,40
|
|GSRAY
|2,24
|226.462.139
|% -12,84
|
|CEMAS
|0,87
|123.882.191
|% -13,00
|
|IHLGM
|1,07
|149.937.270
|% -10,08
|
|ODAS
|1,54
|188.449.522
|% -10,47
|
|ADESE
|1,26
|134.608.996
|% 0,80
|
|GSRAY
|2,24
|226.462.139
|% -12,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9809
|8,0209
|% 0,68
|
|Frank
|6,6038
|6,6435
|% 1,23
|
|Riyal
|1,6444
|1,6526
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|15,68
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,20
|
|Cumhuriyet
|2.196
|2.229
|35,00
|
|Tam
|2.181
|2.235
|25,53
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|12,35
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,18
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,97
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|35,77
|35,77
|-1,45
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:02VAKFN
Yüzde -8.72 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 328, 378 adet işlem
-
16:01ATEKS
Yüzde -15.30 oranında düşüşle 9.30 lira fiyatla işlem gören hissede 327, 343 adet işlem
-
16:00CEMAS
Yüzde -13.00 oranında düşüşle 0.87 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 617, 147 adet işlem
-
15:59XU100
Endeks 99, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 76 altında . İşlem hacmi 6, 400.00 milyon TL de
-
15:59KUYAS
Yüzde -11.72 oranında düşüşle 1.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 171, 295 adet işlem