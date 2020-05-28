***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 12:05
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847197
BIST
11:55105.492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 538,76
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
11:556,7983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0261
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7983
En Düşük
6,7656
11:557,4737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0139
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
11:55375,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,53
|Açılış
|: 375,84
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
376,37
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|9.144.861
|% 9,99
|
|GLBMD
|4,47
|3.664.057
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,90
|8.180.462
|% 9,55
|
|HLGYO
|1,66
|39.684.040
|% 9,21
|
|BIZIM
|15,11
|86.774.109
|% 8,71
|
|CMENT
|31,68
|3.952.583
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.092.839
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|59.130
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|7.815.547
|% -9,97
|
|AYCES
|26,42
|295.745
|% -9,95
|
|THYAO
|12,53
|1.694.493.755
|% 1,62
|
|GARAN
|7,78
|1.170.417.956
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,15
|563.950.697
|% -1,61
|
|TUPRS
|86,00
|260.858.107
|% 2,50
|
|TAVHL
|20,70
|243.215.607
|% 0,58
|
|THYAO
|12,53
|1.694.493.755
|% 1,62
|
|EKGYO
|1,43
|142.593.086
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|216.504.286
|% 0,90
|
|ZOREN
|1,45
|69.118.746
|% 5,07
|
|AVOD
|3,63
|180.111.153
|% -3,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3042
|8,3459
|% 0,29
|
|Frank
|6,9799
|7,0219
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8040
|1,8130
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|11,41
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,63
|
|Cumhuriyet
|2.442
|2.472
|25,60
|
|Tam
|2.514
|2.548
|37,70
|
|Yarım
|1.227
|1.240
|12,90
|
|Çeyrek
|613
|621
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,36
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|34,49
|34,49
|-0,11
|