***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.08.2020 13:39
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868966
BIST
14:061.087
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -13,76
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
14:067,3798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0389
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3805
En Düşük
7,3269
14:068,7172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0391
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7199
En Düşük
8,6435
14:06461,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,80
|Açılış
|: 461,82
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler14:06
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.588.157
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|82.960.122
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|138.045.395
|% 9,94
|
|FADE
|4,65
|3.582.690
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|2.360.236
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|82.670.734
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|10.904.111
|% -9,95
|
|VKFYO
|8,78
|2.964.619
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,99
|799.357.545
|% 0,51
|
|TUPRS
|78,75
|474.580.492
|% 0,45
|
|THYAO
|11,24
|446.937.546
|% 0,90
|
|RTALB
|40,84
|420.784.977
|% -5,02
|
|GARAN
|6,83
|370.339.560
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,99
|799.357.545
|% 0,51
|
|TSKB
|1,09
|132.310.829
|% -2,68
|
|DOHOL
|2,09
|212.316.432
|% 2,96
|
|KRDMD
|2,77
|238.747.494
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,08
|174.732.873
|% -1,42
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3767
|7,3798
|% 0,53
|
|Euro
|8,7127
|8,7172
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,6309
|9,6792
|% 0,73
|
|Frank
|8,0666
|8,1152
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9600
|1,9699
|% 0,45
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|-5,75
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,77
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|27,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|26,17
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|12,66
|
|Çeyrek
|741
|758
|6,33
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,75
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,18
|
|B. Petrol
|44,77
|44,77
|-0,19
|