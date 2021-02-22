***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2021 14:55
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911362
BIST
15:001.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,84
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.557
15:007,0236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0422
|Açılış
|: 7,0080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0336
En Düşük
6,9534
15:008,5311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0673
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5401
En Düşük
8,4299
15:00404,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 4,58
|Açılış
|: 404,59
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
405,88
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler15:00
|DERIM
|12,76
|29.556.701
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|45.045.269
|% 9,99
|
|LINK
|42,70
|48.744.199
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|1.591.540
|% 9,99
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|SASA
|40,42
|2.122.615.267
|% -9,82
|
|SASA
|40,42
|2.122.615.267
|% -9,82
|
|THYAO
|12,63
|1.400.514.436
|% 2,68
|
|KOZAL
|139,90
|1.184.791.762
|% -3,45
|
|VAKBN
|4,71
|860.683.500
|% -1,87
|
|KARSN
|5,38
|781.489.370
|% 3,26
|
|TSKB
|1,80
|370.172.309
|% 3,45
|
|VAKBN
|4,71
|860.683.500
|% -1,87
|
|EKGYO
|2,45
|359.095.563
|% 0,41
|
|KARSN
|5,38
|781.489.370
|% 3,26
|
|ODAS
|4,10
|492.501.024
|% 2,50
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0214
|7,0236
|% 0,60
|
|Euro
|8,5247
|8,5311
|% 0,80
|
|Sterlin
|9,8011
|9,8502
|% 0,54
|
|Frank
|7,7695
|7,8163
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8629
|1,8722
|% 0,39
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|13,91
|
|Altın Gr.
|404
|405
|4,56
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.731
|34,00
|
|Tam
|2.677
|2.745
|32,98
|
|Yarım
|1.294
|1.328
|15,95
|
|Çeyrek
|649
|664
|7,98
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,46
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,08
|
|B. Petrol
|62,57
|62,57
|0,43
|