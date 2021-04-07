***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2021 10:02
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924105
BIST
11:201.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,70
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:208,1661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0379
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:209,7034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0329
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:20456,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,67
|Açılış
|: 456,70
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:20
|MTRKS
|33,88
|74.536
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,67
|1.480.570
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.708.112
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|1.999.920
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|18.748.633
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|32.168.036
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,49
|432.357.193
|% 4,29
|
|KRDMD
|7,47
|355.681.603
|% 1,49
|
|GARAN
|6,77
|293.472.767
|% -0,29
|
|JANTS
|859,90
|244.179.777
|% -3,23
|
|THYAO
|12,92
|222.739.089
|% 1,25
|
|EKGYO
|1,93
|137.668.043
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,15
|122.462.167
|% -1,38
|
|ODAS
|3,74
|183.021.509
|% 1,91
|
|KRDMD
|7,47
|355.681.603
|% 1,49
|
|TSKB
|1,37
|64.102.512
|% -0,72
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1620
|8,1661
|% 0,47
|
|Euro
|9,6938
|9,7034
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,2561
|11,3126
|% 0,39
|
|Frank
|8,7541
|8,8068
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1749
|2,1858
|% 0,58
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-5,95
|
|Altın Gr.
|457
|457
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,80
|62,80
|0,06
|