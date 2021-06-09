***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2021 10:05
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941340
BIST
10:321.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.450
10:328,5947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0105
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6223
En Düşük
8,5877
10:3210,4745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0058
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5076
En Düşük
10,4656
10:32522,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,00
|Açılış
|: 522,75
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
522,27
BIST En Aktif Hisseler10:32
|ATATP
|35,12
|49.400.565
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|4.819.540
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|86.658.309
|% 9,93
|
|GSDDE
|6,10
|2.478.618
|% 9,91
|
|BMSCH
|5,82
|107.833.463
|% 8,79
|
|METUR
|7,04
|3.273.827
|% -6,13
|
|YESIL
|3,37
|9.376.573
|% -5,07
|
|TKURU
|197,00
|507.172
|% -4,88
|
|BASCM
|13,00
|25.506
|% -4,06
|
|YAPRK
|37,78
|803.166
|% -3,99
|
|THYAO
|14,47
|271.530.779
|% -0,07
|
|GARAN
|8,31
|158.509.341
|% 0,12
|
|KRDMD
|7,81
|138.752.950
|% 0,77
|
|BMSCH
|5,82
|107.833.463
|% 8,79
|
|PGSUS
|83,80
|91.239.950
|% 1,27
|
|BOBET
|4,43
|86.658.309
|% 9,93
|
|GARAN
|8,31
|158.509.341
|% 0,12
|
|BMSCH
|5,82
|107.833.463
|% 8,79
|
|THYAO
|14,47
|271.530.779
|% -0,07
|
|KRDMD
|7,81
|138.752.950
|% 0,77
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5924
|8,5947
|% -0,12
|
|Euro
|10,4679
|10,4745
|% -0,06
|
|Sterlin
|12,1487
|12,2097
|% 0,04
|
|Frank
|9,5447
|9,6022
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2845
|2,2959
|% -0,14
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-0,48
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,60
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,54
|72,54
|0,32
|
Seans Raporu
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