***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2024 15:55
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252304
BIST
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17:149.234
En Düşük
|Değişim
|: -1,08%
|| -100,34
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
17:1431,1502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0481
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
17:1433,7856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0092
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
17:142.037,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,40
|Açılış
|: 2.037,46
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler17:14
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|31.783.727
|% 10,00
|
|BRKVY
|165,00
|136.301.666
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|272.813.800
|% 10,00
|
|TMPOL
|108,90
|103.825.910
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|520.455.632
|% -10,00
|
|PKENT
|388,25
|518.622.611
|% -9,97
|
|SODSN
|134,60
|3.603.193
|% -9,97
|
|ERSU
|34,74
|32.114.910
|% -9,95
|
|IHYAY
|3,11
|76.788.113
|% -9,86
|
|THYAO
|282,00
|10.697.883.349
|% -1,23
|
|EREGL
|46,98
|9.795.981.311
|% 3,07
|
|MIATK
|80,45
|6.394.498.591
|% 4,35
|
|REEDR
|70,50
|6.152.209.104
|% 5,54
|
|SASA
|40,16
|4.333.674.766
|% 1,01
|
|ZOREN
|5,46
|1.372.941.657
|% -3,87
|
|PSGYO
|7,27
|1.491.397.815
|% -4,97
|
|EREGL
|46,98
|9.795.981.311
|% 3,07
|
|EKGYO
|11,43
|2.069.944.060
|% -1,72
|
|ISCTR
|11,22
|2.014.843.247
|% -2,13
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1428
|31,1502
|% 0,15
|
|Euro
|33,7778
|33,7856
|% -0,03
|
|Sterlin
|39,3847
|39,5822
|% 0,14
|
|Frank
|35,2603
|35,4727
|% 0,20
|
|Riyal
|8,2801
|8,3216
|% 0,16
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|892,14
|893,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|961,60
|967,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,92
|81,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,12
|2.035,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:14
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17:29SKTAS
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 404, 455 adet işlem
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17:28BORLS
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 36.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 364, 497 adet işlem
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17:27
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17:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SASA, ARCLK
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17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -89, 5 kaybederek (% -1.10 ) 8, 077