***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.03.2020 18:00
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.03.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
17.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda 2020 yılı bağımsız denetiminin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited üyesi) tarafından yerine getirilmesi hususu onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830137
BIST
18:0586.778
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -1.110,65
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
18:056,3951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0328
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,3760
18:057,0325
En Yüksek
|Değişim
|: -2,23%
|| -0,1604
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
6,9987
18:05316,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 2,62
|Açılış
|: 316,14
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
320,66
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.438.447
|% 10,00
|
|SUMAS
|7,87
|5.169
|% 9,92
|
|ISYAT
|2,47
|58.991.305
|% 9,78
|
|PEKGY
|2,06
|10.470.193
|% 9,57
|
|MTRYO
|4,60
|184.984
|% 9,52
|
|PENGD
|2,34
|7.146.361
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|139.312
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|21.172.427
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|34.297.464
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|5.484.046
|% -10,00
|
|ASELS
|21,98
|1.378.632.019
|% -4,10
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% -3,04
|
|GARAN
|8,39
|857.224.521
|% 2,44
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|AKBNK
|6,09
|363.982.725
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% -3,04
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% -6,98
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% -5,60
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6599
|7,6983
|% -2,68
|
|Frank
|6,5972
|6,6370
|% -2,49
|
|Riyal
|1,6949
|1,7034
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.539
|1.539
|24,26
|
|Altın Gr.
|316
|316
|2,69
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,66
|12,70
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,58
|-0,09
|
|B. Petrol
|30,02
|30,02
|-0,03
|
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