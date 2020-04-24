***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
24.04.2020 18:49
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2020
Açıklamalar
17.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Esas Sözleşme Tadili 17.04.2020 tarihinde tescil olmuş 22.04.2020 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 17/04/2020 22/04/2020 10064
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840184
BIST
18:0598.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 587,98
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.497
En Düşük
97.929
18:056,9926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0480
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9953
En Düşük
6,9413
18:057,5523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0627
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5554
En Düşük
7,4741
18:05385,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,24
|Açılış
|: 385,35
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,65
En Düşük
385,06
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.378.295
|% 10,00
|
|BANVT
|22,00
|32.881.856
|% 10,00
|
|ARDYZ
|28,38
|184.331.140
|% 10,00
|
|RTALB
|15,30
|5.863.878
|% 9,99
|
|BAKAB
|8,70
|10.844.029
|% 9,99
|
|YBTAS
|7.192,50
|162.707
|% -9,97
|
|EUYO
|1,45
|17.405.489
|% -9,94
|
|ORMA
|4,32
|96.791
|% -6,70
|
|EGCYH
|0,31
|542.095
|% -6,06
|
|EGCEY
|0,48
|193.305
|% -5,88
|
|GARAN
|8,12
|888.485.505
|% 0,62
|
|ECILC
|4,82
|645.382.222
|% 3,43
|
|ASELS
|26,68
|608.052.638
|% -0,37
|
|SASA
|8,86
|493.342.511
|% 1,61
|
|SOKM
|11,69
|433.017.191
|% 9,97
|
|GUSGR
|3,10
|432.977.557
|% 9,93
|
|ECILC
|4,82
|645.382.222
|% 3,43
|
|TSKB
|1,02
|119.952.496
|% 3,03
|
|PETKM
|3,46
|390.638.114
|% 0,87
|
|GARAN
|8,12
|888.485.505
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5952
|8,6383
|% 0,56
|
|Frank
|7,1412
|7,1842
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8534
|1,8627
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-18,94
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.529
|-7,90
|
|Tam
|2.533
|2.595
|-8,20
|
|Yarım
|1.234
|1.267
|-4,00
|
|Çeyrek
|619
|634
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,08
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|21,59
|21,59
|0,26
|
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17:59KUTPO
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