***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
25.03.2020 18:25
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/03/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Ortopedik implant üretimi ve ticareti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
40921380
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25.03.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2697006
Beher Payın Alış Fiyatı
1,2977
Toplam Tutar
3500000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
6,59
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
97,22
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
97,22
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,32
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
32,13
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklık faaliyetlerinin olumlu etkilenmesi beklenmektedir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Tolga Yalçınkaya
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
25/03/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık yoluyla anlaşma sağlanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Değerleme raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Değerleme raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Değerleme raporu düzenlenmemiştir.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş ("İş Girişim") 'nin 25 Mart 2020 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında, Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ortopro")'de %6,59 oranında 2.697.006 adet A Grubu payı bulunan Sn. Tolga Yalçınkaya'dan paylarının tamamının 3.500.000 TL karşılığında satın alınmasına karar verilmiş olup, pay devirlerinin tamamlanması durumunda İş Girişim'in Ortopro'daki pay oranı %97,22 olacaktır.
Pay devir sözleşmesi uyarınca devir bedeli olan 3.500.000 TL'nin 450.000 TL'si 25 Mart 2020 tarihinde nakden ödenmiştir. Sn. Tolga Yalçınkaya ile yapılan pay devir sözleşmesindeki şartların yerine getirilmesine bağlı olarak bakiye ödeme yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832194
BIST