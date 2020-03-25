***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi25/03/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıOrtopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuOrtopedik implant üretimi ve ticaretiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi40921380Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih25.03.2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı2697006Beher Payın Alış Fiyatı1,2977Toplam Tutar3500000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)6,59Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)97,22Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)97,22Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,32İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)32,13Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrtaklık faaliyetlerinin olumlu etkilenmesi beklenmektedirPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıTolga YalçınkayaKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi25/03/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık yoluyla anlaşma sağlanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme raporu düzenlenmemiştir.Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme raporu düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarDeğerleme raporu düzenlenmemiştir.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarİş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş ("İş Girişim") 'nin 25 Mart 2020 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında, Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ortopro")'de %6,59 oranında 2.697.006 adet A Grubu payı bulunan Sn. Tolga Yalçınkaya'dan paylarının tamamının 3.500.000 TL karşılığında satın alınmasına karar verilmiş olup, pay devirlerinin tamamlanması durumunda İş Girişim'in Ortopro'daki pay oranı %97,22 olacaktır.Pay devir sözleşmesi uyarınca devir bedeli olan 3.500.000 TL'nin 450.000 TL'si 25 Mart 2020 tarihinde nakden ödenmiştir. Sn. Tolga Yalçınkaya ile yapılan pay devir sözleşmesindeki şartların yerine getirilmesine bağlı olarak bakiye ödeme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832194BIST