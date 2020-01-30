***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -189.762 20.883.474 132.024.279 946.084 256.922.955 0 256.922.955Transferler17 117.952 828.132 -946.084Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-31.275 3.073.702 3.042.427 3.042.427Dönem Sonu Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -221.037 21.001.426 132.852.411 3.073.702 259.965.382 259.965.382Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -221.037 21.001.426 132.852.411 3.073.702 259.965.382 259.965.382Transferler17 172.104 2.901.598 -3.073.702 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)72.085 1.736.098 1.808.183 1.808.183Dönem Sonu Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -148.952 21.173.530 135.754.009 1.736.098 261.773.565 261.773.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.399.011 11.113.022Dönem Karı (Zararı)1.736.098 3.073.702Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.736.098 3.073.702Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.869.434 -5.350.826Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 407.439 29.506Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler817.455 523.755Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 861.198 736.668Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-43.743 -212.913Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-7.474.768 -5.800.704Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -7.831.344 -5.800.704Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler356.576 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-615.000 -103.175Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -8.081.833 -525.985Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler18,26 7.466.833 422.810Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.560 -208Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 -4.560 -208İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.908.379 18.409.925Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)10.545.478 18.559.010Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-15.679 -68.203Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-83.951 -1.562İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-83.951 -1.562Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.104 -367Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-280 -350İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-280 -350İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-538.293 -78.603Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-549.054 -43.497Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10.761 -35.106Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.775.043 16.132.801Alınan Faiz7.761.129 5.687.863İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları26 -6.873.475 -9.999.215Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -627.159 -708.427Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 -636.527 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-57.358 -43.100Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.560 1.441Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.918 -44.541Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -61.918 -44.541Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.341.653 11.069.922NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.341.653 11.069.922DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40.383.087 29.313.165DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 44.724.740 40.383.087Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 44.963.534 40.551.133Finansal Yatırımlar6 25.937.130 28.400.775Peşin Ödenmiş Giderler14 396.628 380.949Diğer Dönen Varlıklar15 1.224.906 675.852ARA TOPLAM72.522.198 70.008.709TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR72.522.198 70.008.709DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 191.564.080 192.157.438Diğer Alacaklar8 150 150İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 150 150Maddi Duran Varlıklar9 93.728 59.746Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.620.862 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR193.278.820 192.217.334TOPLAM VARLIKLAR265.801.018 262.226.043KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar389.706 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar281.399 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar281.399 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar108.307 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar108.307 0Ticari Borçlar7 5.272 89.223İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 5.272 89.223Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 50.596 49.492Diğer Borçlar8 770 1.050Kısa Vadeli Karşılıklar1.302.076 1.224.667Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.302.076 1.224.667Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 566.285 598.733ARA TOPLAM2.314.705 1.963.165TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.314.705 1.963.165UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.330.708 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.271.766 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.271.766 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar58.942 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar58.942 0Uzun Vadeli Karşılıklar382.040 297.496Genel Karşılıklar13 382.040 297.496TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.712.748 297.496TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.027.453 2.260.661ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar261.773.565 259.965.382Ödenmiş Sermaye17 74.652.480 74.652.480Sermaye Düzeltme Farkları17 21.606.400 21.606.400Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 7.000.000 7.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-148.952 -221.037Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-148.952 -221.037Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-148.952 -221.037Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 21.173.530 21.001.426Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 135.754.009 132.852.411Net Dönem Karı veya Zararı1.736.098 3.073.702TOPLAM ÖZKAYNAKLAR261.773.565 259.965.382TOPLAM KAYNAKLAR265.801.018 262.226.043Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 10.893.833 10.122.539TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.893.833 10.122.539BRÜT KAR (ZARAR)10.893.833 10.122.539Genel Yönetim Giderleri19 -9.321.431 -8.945.867Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 233.414 2.572.773Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -69.718 -675.743ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.736.098 3.073.702FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.736.098 3.073.702SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.736.098 3.073.702SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.736.098 3.073.702DÖNEM KARI (ZARARI)1.736.098 3.073.702Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.736.098 3.073.702Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç 22 0,02326000 0,04117000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar72.085 -31.275Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 72.085 -31.275Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)72.085 -31.275TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.808.183 3.042.427Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.808.183 3.042.427http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815725BIST