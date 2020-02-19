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***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.02.2020 17:56
GÜNCEL HABERLER



***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 19.02.2020
Genel Kurul Tarihi 17.03.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması
10 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - Şirket ana sözleşmesinin 8. Maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması,
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
15 - 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul ilan ve vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820125


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Alış Satış %  
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Altın Gr. 314 314 1,51  
Cumhuriyet 2.078 2.110 19,00  
Tam 2.068 2.120 18,94  
Yarım 999 1.025 9,16  
Çeyrek 501 513 4,58  
Gümüş.Ons 18,27 18,30 0,06  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,02  
B. Petrol 58,74 58,74 0,99  
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