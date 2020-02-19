***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 19.02.2020Genel Kurul Tarihi 17.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması10 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,12 - Şirket ana sözleşmesinin 8. Maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması,13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,15 - 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul ilan ve vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarEk: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820125BIST