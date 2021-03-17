***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 18.02.2021Genel Kurul Tarihi 17.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2020 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,9 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,13 - 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul ilan ve vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2020 Yılı Olağan Genel Kurul SonucuOlağan Genel Kurul Toplantısında- 2020 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,- Dönem karından kar payı dağıtılmamasına, yasal olarak ayrılması gereken tutarların ayrıldıktan sonra kalan tutarın her iki kayıtta da olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına,- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn. Senar Akkuş, Türkiye Teknoloji Vakfı ve temsilcisi olarak Sn. Ahmet Mete Çakmakcı, Sn. Riza İhsan Kutlusoy, Sn. Poyraz Koğacıoğlu, Sn. Volkan Kublay, Sn. Selim Yazıcı (bağımsız üye) ve Sn. İhsan Elgin'in (bağımsız üye) seçilmelerine,- 2021 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine,- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,- Şirketin 2021 yılı bağış limitinin 125.000 TL olarak belirlenmesinekarar verilmiştir.Ayrıca, 2020 yılında Koronavirüse karşı başlatılan mücadeleye destek verilmesi amacıyla T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün belirlediği hastanelere 99.997,20 TL tutarında ayni bağış yapıldığı bilgisi sunulmuş, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul 2020 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 2020 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarEk: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı, Hazirun Cetveli, Genel Kurul Tutanağıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918820BIST