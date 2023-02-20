***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Olağan Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 20.02.2023Genel Kurul Tarihi 17.03.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,7 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,10 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,14 - 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ve 2023 yılında yapılan bağışın onaya sunulmasıGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ilan vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2 Gelen Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarEk: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115309BIST