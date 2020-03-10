***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2020 18:37
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10 Mart 2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi değerlendirilmiş ve yönetim kurulu bağımsız üye adaylığı için başvuruda bulunan adaylardan Sayın İhsan Elgin ve Sayın Selim Yazıcı'nın 17 Mart 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına yönetim kurulu bağımsız üye adayı olarak önerilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826458
BIST
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En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.388.120
|% 14,73
|
|YONGA
|11,00
|38.957
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.906,10
|237.380
|% 10,00
|
|ARTI
|0,90
|94.979
|% 9,76
|
|DOKTA
|23,98
|26.131.082
|% 8,02
|
|TSPOR
|4,77
|218.251.367
|% -16,32
|
|TGSAS
|3,91
|3.911.192
|% -15,00
|
|BRKSN
|3,46
|71.455.696
|% -14,99
|
|OYAYO
|5,62
|906.180
|% -14,98
|
|GSRAY
|2,57
|201.062.234
|% -14,62
|
|ASELS
|25,90
|1.155.485.706
|% -6,70
|
|THYAO
|9,97
|1.133.371.312
|% -3,95
|
|GARAN
|9,35
|780.188.620
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|EREGL
|8,66
|268.372.328
|% 1,52
|
|IHLGM
|1,19
|234.421.476
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|ODAS
|1,72
|266.441.641
|% -8,02
|
|EKGYO
|1,28
|154.966.816
|% -5,19
|
|KARSN
|1,51
|181.514.026
|% -9,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9803
|8,0204
|% -0,68
|
|Frank
|6,5935
|6,6332
|% -0,27
|
|Riyal
|1,6375
|1,6457
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|-21,77
|
|Altın Gr.
|329
|329
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
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|Gümüş.Ons
|16,86
|16,88
|-0,14
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|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,01
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|B. Petrol
|36,16
|36,16
|1,80
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