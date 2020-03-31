***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 18:13
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("İş Girişim")'nin 25 Mart 2020 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 25 Mart 2020 tarihinde kamuya duyurulduğu üzere, Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ortopro") pay alımı kapsamında, Sn. Tolga Yalçınkaya'ya anlaşma şartlarının yerine getirilmesi sebebiyle bakiye 3.050.000 TL'ye ilişkin ödemeler 31 Mart 2020 tarihinde tamamlanmış, pay devirleri gerçekleşmiş ve İş Girişim'in Ortopro'daki nihai pay oranı %97,22 olmuştur.
Diğer taraftan, bağlı ortaklığımız Ortopro ile ilgili son olarak 31 Ekim 2019 tarihli KAP açıklamasında bilgisi verilen, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılmış olan 2017/244 Esas sayılı şirketin feshi konulu davadan davacı feragat etmiştir. Dava hakkında İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin nihai kararı beklenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833629
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
18:056,6099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0344
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6126
En Düşük
6,5522
18:057,2550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0068
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
18:05338,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -5,17
|Açılış
|: 338,14
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,72
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|8.248.634
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.845.327
|% 10,00
|
|BMELK
|1,10
|122.579
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.267.537
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.139.487
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.399.760
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.788.098
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1428
|8,1836
|% -0,00
|
|Frank
|6,8142
|6,8553
|% -0,24
|
|Riyal
|1,7508
|1,7595
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.589
|-33,28
|
|Altın Gr.
|338
|338
|-5,19
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,95
|13,99
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,20
|26,20
|-0,22
|