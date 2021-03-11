***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2021 18:14
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi değerlendirilmiş ve yönetim kurulu bağımsız üye adaylığı için başvuruda bulunan adaylardan Sayın İhsan Elgin ve Sayın Selim Yazıcı'nın 17 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına yönetim kurulu bağımsız üye adayı olarak önerilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917365
BIST
18:051.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,45
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
18:057,4757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0288
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5540
En Düşük
7,4320
18:058,9642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0082
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0340
En Düşük
8,8904
18:05414,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,18
|Açılış
|: 414,56
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,86
En Düşük
414,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|718.537
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 9,98
|
|RTALB
|23,60
|135.979.047
|% 9,97
|
|CASA
|175,30
|2.754.359
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.937.118
|% 9,97
|
|BAKAB
|26,70
|86.294.483
|% -9,98
|
|METUR
|35,66
|41.633.999
|% -9,90
|
|KATMR
|4,51
|517.453.397
|% -9,80
|
|IZMDC
|2,78
|232.731.740
|% -9,74
|
|IZFAS
|7,87
|19.463.863
|% -8,91
|
|SASA
|44,90
|4.195.396.384
|% -3,36
|
|SISE
|7,72
|1.675.678.000
|% 0,39
|
|GARAN
|8,96
|1.271.861.873
|% -2,29
|
|KOZAL
|127,00
|1.265.525.489
|% -1,55
|
|EKGYO
|2,32
|1.058.590.743
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,32
|1.058.590.743
|% -2,52
|
|SISE
|7,72
|1.675.678.000
|% 0,39
|
|DOHOL
|3,48
|667.987.776
|% 2,96
|
|TSKB
|1,70
|327.657.771
|% -0,58
|
|PETKM
|6,26
|896.478.017
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4703
|7,4757
|% -0,38
|
|Euro
|8,9525
|8,9642
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,4207
|10,4730
|% 0,11
|
|Frank
|8,0565
|8,1050
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9891
|1,9991
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-2,29
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,44
|69,44
|1,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
-
17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB