***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.08.2021 tarih ve E-12233903-345.13-9482 sayılı iznine istinaden, Şirket'imiz 19.08.2021 tarih ve 617 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'imiz ve Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ("Maxis Girişim Sermayesi") arasında portföyümüzde yer alan mevcut girişim sermayesi yatırımları ile sözleşme yürürlük tarihinden sonra yapılacak yeni girişim sermayesi yatırımlarından oluşan portföyün ("Portföy") yönetilmesi için 01.09.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak bir portföy yönetim sözleşmesi ("Sözleşme") akdedilmesine karar verilmiş olup, ilgili Sözleşme 19.08.2021 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme'nin süresi 1 (bir) yıl olup taraflardan birinin Sözleşme sona erme tarihinden 1 (bir) ay önce yazılı bildirimi olmadığı müddetçe her yıl otomatik olarak 1 (bir) yıl süreli olarak yenilenecektir. Şirketimiz ve Maxis Girişim Sermayesi arasında imzalanan sözleşmenin şartları ana hatları ile aşağıdaki gibidir:• Sözleşme'nin yürürlük tarihi itibarıyla Maxis Girişim Sermayesi'ne Sözleşme kapsamında üstleneceği fonksiyonların karşılığında Portföy'e dahil girişim sermayesi yatırımlarına yapılan yatırım maliyet değerlerinin ortalaması üzerinden yıllık %2 yönetim ücreti ödenecektir. Yönetim ücreti, 3'er (üçer) aylık dönemlerin sonlarında Şirketimiz'den tahsil edilecek olup, yönetim ücretine ilişkin vergiler de Şirketimiz tarafından ödenecektir.• Sözleşme'nin yürürlük tarihinden itibaren Portföy'e katılacak yeni girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin olarak ise Maxis Girişim Sermayesi'ne yapılacak her yeni girişim sermayesi yatırımının tamamen çıkışından elde edilecek gelirden söz konusu yatırım tutarı ile yatırım tutarına yatırım tarihinden çıkış tarihine kadar işletilecek yıllık bazda 5 yıllık TL devlet tahvili faiz oranı + 500 baz puan bileşik faiz oranı uygulanarak hesaplanan eşik getiri tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın %10'u oranında performans ücreti ödenecektir. Yeni girişim sermayesi yatırımına birden fazla kez yatırım yapılması halinde, her yatırım tarihinden itibaren 5 yıllık TL devlet tahvili faiz oranı + 500 baz puan yıllık faiz oranı uygulanarak performans ücreti hesaplanacaktır. Maxis Girişim Sermayesi tarafından Şirketimiz'e portföy yönetim hizmeti verilmeye başlanmasından önce Portföy'de yer alan mevcut girişim sermayesi yatırımlarının ve bu girişim sermayesi yatırımlarına yapılacak ek yatırımların çıkışlarından elde edilecek gelirler üzerinden herhangi bir performans ücreti ödemesi yapılmayacaktır.• Portföy'ün yönetimiyle ilgili olarak mesleki sorumluluk sigortası, yönetici sorumluluk sigortası, Portföy'ün yönetimine ilişkin dışarıdan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin masraflar ve diğer işlem masrafları gibi her türlü masraf Şirketimiz tarafından ödenecektir.• Portföy'deki mevcut girişim sermayesi yatırımlarına ek yatırım yapılması, yeni girişim sermayesi yatırımlarının yapılması, Portföy'deki girişim sermayesi yatırımlarından çıkış yapılması, Portföy'ün yönetimiyle ilgili yönetici sorumluluk sigortası ve mesleki sorumluluk sigortalarının yaptırılması, Portföy'ün yönetimine ilişkin dışarıdan alınan danışmanlık hizmetlerine ve Portföy'ün yönetimine ilişkin diğer tüm masrafların karşılanması, Maxis Girişim Sermayesi'ne yönetim ve performans ücreti ödenmesi hususları Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun onayı ile yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959450BIST