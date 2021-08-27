***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2021 19:16
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile,
31.08.2021 tarihinden itibaren görevinden emeklilik nedeniyle istifa eden Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Senar Akkuş'un istifasının kabulüne,
Görevinden 31.08.2021 tarihi itibarıyla istifa eden Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Alim Murat Özgen'in istifasının kabulüne, 01.09.2021 tarihi itibarıyla Şirketimiz Genel Müdürü olarak Sayın Özgür Temel'in atanmasına,
Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Alim Murat Özgen'in 01.09.2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960861
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|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
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|ZOREN
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|% 0,00
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|TSPOR
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|63.887.056
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
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|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
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|THYAO
|12,68
|811.879.004
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|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
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|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% 0,00
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|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 0,00
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|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 0,00
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|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,00
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|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
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|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 0,00
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|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,3801
|8,3817
|% 0,46
|
|Euro
|9,8922
|9,9032
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|Sterlin
|11,4979
|11,5556
|% 0,44
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|Alış
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|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-5,75
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|Altın Gr.
|488
|488
|0,56
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|Cumhuriyet
|3.237
|3.286
|28,00
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|Tam
|3.219
|3.300
|3,12
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|Yarım
|1.556
|1.596
|1,51
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|Çeyrek
|780
|798
|0,75
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|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
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|B. Petrol
|71,62
|71,62
|-0,08
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