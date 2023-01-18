***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2023 18:10
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.10.2022 tarihinde kamuya duyurulduğu üzere Bağlı ortaklığımız Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş. ("Toksöz") ortaklarından Zafer Parlar, tüm hisselerini diğer ortak Şamil Toksöz'e devrederek ortaklıktan ayrılmış, Toksöz aleyhine açtığı tüm davalardan feragat etmiş ve taraflar arasında konu ile ilgili bir sözleşme imzalanmıştır.
Söz konusu feragat doğrultusunda İlgili mahkemeler nihai kararlarını vermiş ve davacının davalardan feragati Toksöz lehine sonçlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103058
BIST
17:595.384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 69,14
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
17:5918,7906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0231
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
17:5920,3171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0563
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4662
En Düşük
20,1554
17:591.153,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.153,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.163,82
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MARTI
|4,73
|94.426.580
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|24.045.849
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|13.104.550
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|3.006.848
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.645.221
|% 9,98
|
|ATSYH
|101,10
|5.074.008
|% -8,92
|
|DIRIT
|6,15
|590.438
|% -6,82
|
|ZEDUR
|58,15
|2.284.666
|% -6,51
|
|UMPAS
|4,89
|1.608.831
|% -5,42
|
|COSMO
|119,80
|2.833.825
|% -4,08
|
|THYAO
|149,10
|13.193.241.910
|% 1,15
|
|ASELS
|63,05
|9.402.311.909
|% 7,05
|
|EREGL
|40,58
|8.981.014.546
|% -0,78
|
|KOZAL
|565,00
|6.139.445.154
|% 1,58
|
|TUPRS
|586,00
|5.162.450.464
|% 2,88
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% -1,98
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% -1,33
|
|SKBNK
|2,88
|733.533.861
|% 2,13
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% -0,98
|
|AKBNK
|17,36
|4.193.006.340
|% -0,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7845
|18,7878
|% 0,11
|
|Euro
|20,3228
|20,3397
|% 0,39
|
|Sterlin
|23,1512
|23,2673
|% 0,73
|
|Frank
|20,4661
|20,5894
|% 0,93
|
|Riyal
|4,9878
|5,0128
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-2,93
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.153
|0,84
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.814
|7.883
|-1,00
|
|Yarım
|3.807
|3.858
|0,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.929
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,64
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|-0,11
|
|B. Petrol
|86,73
|86,73
|0,81
|
Seans Raporu
17:59
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, KOZAA
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 0.96 ) 4, 779
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, BEYAZ, FLAP, CEOEM, PRDGS, PCILT, YESIL, EDATA, YYAPI, MARTI
-
17:58
PENGD, ONCSM, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
VKING, ENSRI, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında