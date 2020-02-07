***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.02.2020 18:12
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Nevotek Bilişim Ses ve İletişim Sis.San. ve Tic. A.Ş. Ses ve iletişim sistemleri 23461104 22375934 TRY 95,37 Girişim şirketi (Bağlı Ortaklık)
Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş Tıbbi aletler imali ve ticareti 40921380 37088792 TRY 90,63 Girişim şirketi (Bağlı Ortaklık)
Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş Spor giyim ve ürünleri 37550000 30044136 TRY 80,01 Girişim şirketi (Bağlı Ortaklık)
Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş. Bilişim Teknolojileri 1398625 356675 TRY 25,50 Girişim şirketi (İştirak)
Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. Tur Operatörlüğü 800000 160000 TRY 20 Girişim şirketi (İştirak)
Numnum Restoran İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Restoran işletmeciliği 481905 402730 TRY 83,57 Girişim şirketi (Bağlı Ortaklık)
Kronotrop Yiyecek ve İçecek A.Ş. Perakende ve Toptan Kahve İşletmeciliği 628345 525111 TRY 83,57 Girişim şirketi (Bağlı Ortaklık)
Mikla Yiyecek ve İçecek A.Ş. Restoran işletmeciliği 5195583 4341973 TRY 83,57 Girişim şirketi (Bağlı Ortaklık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817699
BIST
18:05121.015
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.268,73
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
120.913
18:056,0125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0247
|Açılış
|: 5,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
6,0479
En Düşük
5,9771
18:056,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0107
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,6371
En Düşük
6,5576
18:05303,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,80
|Açılış
|: 303,40
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
305,99
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.540.138
|% 19,97
|
|ARENA
|13,18
|67.280.191
|% 19,71
|
|AYCES
|11,59
|6.037.242
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|LINK
|33,30
|36.252.219
|% 12,80
|
|DOKTA
|54,45
|73.976.914
|% -14,99
|
|ROYAL
|2,07
|402.583
|% -5,91
|
|DAGHL
|4,54
|14.271.867
|% -5,81
|
|TEKTU
|1,66
|117.104.476
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,70
|155.541
|% -4,80
|
|THYAO
|14,47
|1.177.876.020
|% -1,83
|
|SODA
|6,50
|415.944.363
|% 1,88
|
|PETKM
|4,11
|393.220.491
|% -1,91
|
|SISE
|5,53
|390.398.011
|% -1,07
|
|YKBNK
|3,11
|382.215.360
|% -1,27
|
|IHLGM
|1,23
|319.855.572
|% 4,24
|
|ODAS
|2,23
|312.994.606
|% -0,89
|
|EKGYO
|1,68
|225.867.021
|% -2,33
|
|ADESE
|2,19
|187.337.958
|% -4,78
|
|CEMAS
|1,22
|87.301.770
|% -1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7606
|7,7996
|% 0,57
|
|Frank
|6,1376
|6,1746
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5996
|1,6077
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.568
|1,34
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,50
|
|Cumhuriyet
|2.004
|2.034
|11,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|10,93
|
|Yarım
|965
|990
|5,29
|
|Çeyrek
|484
|495
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|-0,09
|
Seans Raporu
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17:59IHGZT
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17:56XU030
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Endeks 121, 359 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 9, 814.00 milyon TL de
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17:51XU100
Endeks 121, 305 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 9, 649.00 milyon TL de
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17:51TEKTU
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 546, 915 adet işlem