***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.02.2020 18:15
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Nevotek Bilişim Ses ve İletişim Sis.San. ve Tic. A.Ş. Ses ve iletişim sistemleri 23461104 22375934 TRY 95,37 Girişim şirketi (Bağlı Ortaklık)
Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş Tıbbi aletler imali ve ticareti 40921380 37088792 TRY 90,63 Girişim şirketi (Bağlı Ortaklık)
Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş Spor giyim ve ürünleri 37550000 30044136 TRY 80,01 Girişim şirketi (Bağlı Ortaklık)
Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş. Bilişim Teknolojileri 1398625 356675 TRY 25,50 Girişim şirketi (İştirak)
Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. Tur Operatörlüğü 800000 160000 TRY 20 Girişim şirketi (İştirak)
Mikla Yiyecek ve İçecek A.Ş. Restoran işletmeciliği 5195583 4341973 TRY 83,57 Girişim şirketi (Bağlı Ortaklık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822928
BIST
17:59105.871
En Yüksek
|Değişim
|: -4,12%
|| -4.547,85
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:596,2412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0408
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
17:596,8465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
17:59323,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,44
|Açılış
|: 323,78
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,86
|47.691.703
|% 14,20
|
|HUBVC
|25,86
|18.068.676
|% 11,79
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|TSPOR
|5,89
|63.924.029
|% 9,68
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,39
|1.761.438
|% -11,72
|
|VERUS
|19,48
|5.215.149
|% -11,21
|
|AVGYO
|1,52
|52.282.189
|% -11,11
|
|BAGFS
|14,33
|17.074.145
|% -10,66
|
|DMSAS
|3,65
|12.244.230
|% -10,10
|
|THYAO
|11,80
|1.705.827.672
|% -2,88
|
|ASELS
|27,68
|1.110.162.812
|% -1,07
|
|GARAN
|9,54
|602.298.540
|% -6,38
|
|AKBNK
|6,75
|324.430.840
|% -6,38
|
|YKBNK
|2,32
|270.924.995
|% -5,31
|
|EKGYO
|1,39
|229.413.972
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,22
|179.705.954
|% -5,43
|
|THYAO
|11,80
|1.705.827.672
|% -2,88
|
|ODAS
|1,96
|269.344.800
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,32
|270.924.995
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9747
|8,0147
|% 0,05
|
|Frank
|6,4253
|6,4640
|% 0,84
|
|Riyal
|1,6579
|1,6662
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-27,93
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,74
|16,78
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,13
|
|B. Petrol
|50,02
|50,02
|-1,71
|
Seans Raporu
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-
17:58SKTAS
Yüzde -7.42 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 169, 424 adet işlem
-
17:57HUBVC
Yüzde -24.44 oranında düşüşle 25.84 lira fiyatla işlem gören hissede 671, 985 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5660, 33 kaybederek (% -4.30 ) 125, 978
-
17:56XU100
Endeks 105, 645 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 32 altında . İşlem hacmi 8, 823.00 milyon TL de
-
17:55ULKER
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 20.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 183 adet işlem