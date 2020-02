***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiNevotek Bilişim Ses ve İletişim Sis.San. ve Tic. A.Ş. Ses ve iletişim sistemleri 23461104 22375934 TRY 95,37 Girişim şirketi (Bağlı Ortaklık)Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş Tıbbi aletler imali ve ticareti 40921380 37088792 TRY 90,63 Girişim şirketi (Bağlı Ortaklık)Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş Spor giyim ve ürünleri 37550000 30044136 TRY 80,01 Girişim şirketi (Bağlı Ortaklık)Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş. Bilişim Teknolojileri 1398625 356675 TRY 25,50 Girişim şirketi (İştirak)Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. Tur Operatörlüğü 800000 160000 TRY 20 Girişim şirketi (İştirak)Mikla Yiyecek ve İçecek A.Ş. Restoran işletmeciliği 5195583 4341973 TRY 83,57 Girişim şirketi (Bağlı Ortaklık)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822928BIST